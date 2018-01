Voetbal kort 00u00 0

Karelis (longembolie) is terug in België, hij mocht het ziekenhuis van Benidorm verlaten. Samatta (knie) zocht een specialist op, de schade lijkt mee te vallen. Uronen (overbelasting) zit niet in de selectie. Clement wil er liever een trainingsdag van maken voor de Fin dan hem 90 minuten op de bank te houden in Oostende. Dewaest, die eind mei met een knieblessure uitviel, zit voor het eerst opnieuw in de wedstrijdkern. (KDZ)

