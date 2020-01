Exclusief voor abonnees Voetbal kort 20 januari 2020

Slecht nieuws voor Cercle Brugge: de van Liverpool gehuurde Isaac Christie-Davies werd aan de meniscus geopereerd. Het is niet duidelijk of hij nog terugkeert of dat Cercle een andere speler van Liverpool kan huren. Inmiddels vond na Fiore (bij Teramo) ook Omeonga onderdak. Genoa verhuurt de gewezen belofteninternational voor de rest van het seizoen opnieuw aan het Schotse Hibernian. Biancone (ziek) kon niet spelen tegen Antwerp. (LUVM)

