Voetbal kort 29 juni 2019

Op het WK vrouwenvoetbal leeft Nederland tussen hoop en wanhoop. Ster Lieke Martens (26) is erg twijfelachtig voor de kwartfinale tegen Italië. De linksbuiten van FC Barcelona sloeg de start van de laatste training over, ze sukkelt met de voet. Gastland Frankrijk is uitgeschakeld. De VS haalden het met 2-1 . Rapinoe scoorde beide goals. (PJC)