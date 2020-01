Exclusief voor abonnees Voetbal kort 25 januari 2020

ZULTE WAREGEM Pletinckx (scheur hamstrings) is zes weken out. Seck (adductor) en Govea (knie) zijn onzeker. Mensah (griep) en Bürki (teen) zijn weer fit. Bürki staat open voor een vertrek naar FC Luzern. Door de vele blessures mag hij niet vertrekken voor het duel tegen Antwerp. Kainourgios test in de VS. De transfer van Timotheou naar Western United blijft aanslepen, ook die van Soisalo naar Varzim is nog hangend. Srarfi vertoeft nog steeds in Waregem, officieel is de deal nog niet rond. (OPl)