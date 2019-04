Exclusief voor abonnees Voetbal kort 11 april 2019

Het kunstwerk van Stephane Cipre, een voetbaltafel met 22 iconische spelers als pionnetjes dat in het Brusselse 'Maison Degand' tentoon stond, is na zes dagen al verkocht voor 80.000 euro. Het werk werd gepromoot door 'playitart' van Rode Duivel Thomas Meunier en zijn makelaar Jacques Lichtenstein. De Franse kunstenaar is nu een nieuwe kicker aan het afwerken met 22 spelers die de finale van het WK 2010 tussen Nederland en Spanje speelden. Er zullen slechts drie genummerde exemplaren van zijn. (KDZ)