Voetbal kort 24 september 2019

RC Genk

moet op 1 oktober voor de Geschillencommissie verschijnen wegens het afsteken van vuurwerk op de zevende speeldag in Charleroi.

Charleroi

moet zich op 4 oktober voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verantwoorden voor spreekkoren richting Dieumerci Ndongala tegen Genk. "Dieumerci est un voleur chez H&M", zongen ze. Kort voor het duel was Ndongala onterecht beschuldigd van diefstal in de H&M-winkel in Vilvoorde.