Voetbal kort 07 december 2018

00u00 0

De gestaakte wedstrijd tussen Standard en Anderlecht, de topper in het vrouwenvoetbal, moet herspeeld worden. Dat oordeelde het Sportcomité van de KBVB. De match ontspoorde in de tweede helft, bij een 0-1-stand voor Anderlecht (goal van De Caigny). Een supporter van Standard zou een fan van Anderlecht aangevallen hebben, waarna de poppen aan het dansen gingen. De speelsters vluchtten de kleedkamer in en de scheidsrechter blies de match af.

HLN