VOETBAL KORT 23 januari 2018

00u00 0

Gisteren officialiseerden Man United en Arsenal de wissel tussen Sánchez en Mkhitaryan. Beide spelers kregen een nieuwe werkvergunning. Het laatste obstakel dat de transfer nog in de weg stond. De fotoshoots waren toen al ingeblikt. Inclusief tekenpremies, alle mogelijk bonussen en portretrechten gaat Sánchez de komende vijf jaar zo'n 550.000 euro per week verdienen. Mkhitaryan moet bij Arsenal de opvolger van Özil worden, straks einde contract. The Gunners onderhandelen met Dortmund over Aubameyang. Giroud trekt mogelijk naar Duitsland

HLN