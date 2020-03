Exclusief voor abonnees Voetbal kort 06 maart 2020

BASKETBAL

De 18-jarige Belgische international Haris Bratanovic heeft Barcelona verlaten, de Europese topclub waar hij sinds begin vorig seizoen actief was. Hij speelde er voor de

B-ploeg in de derde klasse. Bratanovic was er niet tevreden met de speelminuten die hij kreeg dit seizoen.