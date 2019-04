Exclusief voor abonnees Voetbal kort 19 april 2019

00u00 0

Barcelona gaat volgend seizoen voorbereiden in Japan. Op 23 juli speelt het in Saitama tegen Chelsea.

Vier dagen later in Kobe tegen Vissel Kobe waar niet toevallig Iniesta, Villa en Sergi spelen.

