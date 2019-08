Exclusief voor abonnees Voetbal kort 21 augustus 2019

Marouane Fellaini staat in zijn eerste seizoen in China meteen in de bekerfinale (1 en 6 november). De ex-Rode Duivel opende in de halve finale van de Chinese FA Cup tegen Shanghai SIPG de score met een rake kopbal (0-2). Eerder deze week werden Yannick Carrasco en Dalian Yifang in de andere halve finale gewipt door Shanghai Shenhua