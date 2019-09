Exclusief voor abonnees Voetbal kort 11 september 2019

00u00 0

KV MECHELEN Nu ook officieel: Bart Janssens (44) is de nieuwe assistent-trainer. De Limburger komt over van tweede amateurklasser ASV Geel, waar hij hoofdcoach was. Janssens is de opvolger van Vanderbiest, die eind vorige maand aan de slag ging bij RWDM. (ABD)