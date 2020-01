Exclusief voor abonnees Voetbal kort 27 januari 2020

00u00 0

Adnan Januzaj zat opnieuw in de selectie bij Real Sociedad tegen Mallorca. AS Roma staat dicht bij het aantrekken van Carles Perez (Barcelona). Januzaj is ook een van de kandidaten bij AC Milan (als Suso vertrekt naar Sevilla) en Parma. Hij wil weg in Spanje

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis