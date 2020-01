Exclusief voor abonnees Voetbal kort 27 januari 2020

Michy Batshuayi maakt zijn reputatie van bekerspits waar: 15 van zijn 31 goals in Engelse loondienst scoorde hij in de eerste rondes van de League en FA Cup. Zaterdag was hij ook doeltreffend tegen tweedeklasser Hull City (1-2-winst)