Exclusief voor abonnees Voetbal kort 23 november 2019

KV MECHELEN

Kaya keert terug uit schorsing en verder zijn er geen extra blessures te melden. Een zorgeloze Wouter Vrancken moet dus geen cruciale pionnen missen tegen Zulte Waregem. Valkenaers en Lemoine blijven wel out. Opvallend: youngster Aster Vranckx (17), die begin dit seizoen indruk maakte, zit niet in de ruime selectie. Ook de voorbije weken moest hij telkens toekijken vanop de tribune. "Aster is een verstandige kerel met talent. Hij moet zich geen zorgen maken", aldus Vrancken. (ABD)