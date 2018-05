Voetbal kort 25 mei 2018

00u00 0

CLUB BRUGGE Hans Vanaken stapt dit weekend in het huwelijksbootje. Hij huwt zaterdag met zijn verloofde Lauren. De club verhuurt Van Landschoot volgend seizoen aan OH Leuven. Loïs Openda (18), de pijlsnelle spits van de beloften die recent een profcontract tot 2022 tekende, zal in de voorbereiding van komend seizoen met A-kern meetrainen. (WDK/TTV/HML/MVS)