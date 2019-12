Exclusief voor abonnees Voetbal kort 11 december 2019

Met zijn goal tegen Genk is Dries Mertens de derde Belg die in de Champions League voor een buitenlandse club scoort tegen een Belgische ploeg. Wesley Sonck (in 2003 met Ajax tegen Club Brugge) en Thomas Vermaelen (in 2009 met Arsenal tegen Standard) deden het Mertens voor