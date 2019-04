Exclusief voor abonnees Voetbal kort 10 april 2019

Zijn geld waard, vinden de Chinezen. Marouane Fellaini, die bij Shandong Luneng 10 miljoen euro per jaar verdient, is andermaal belangrijk geweest voor zijn team. Hij opende de score tegen Johor Darul uit Maleisië in de Aziatische Champions League. Het was een kopbaltreffer op hoekschop, Shandon Luneng haalde het met 2-1. (PJC)