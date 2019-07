Exclusief voor abonnees Voetbal kort 12 juli 2019

KV Oostende

Op een paar details en een medische test na is de deal met de Deense spelmaker Andrew Hjulsager (24) rond. De offensieve middenvelder is reeds in Oostende, waar zijn transfer mogelijk vandaag wordt afgerond. Hjulsager komt over van Celta de Vigo en kan zowel op de flanken als achter de spitsen uit de voeten. KVO oefent op 20 juli om 15 uur in Alkmaar tegen AZ. De galamatch in de Versluys Arena tegen OFI Kreta werd geschrapt door de Grieken. Op zondag 21 juli is er een match tegen het Griekse Panachaiki. (TTV)