Voetbal kort 25 mei 2019



Vier videorefs zijn uit hun functie ontheven. Het gaat om Laurent Colemonts, Christophe Virant, Tim Pots en Kris Bellon. Die laatste wordt wel VAR-instructeur. Er werd geopperd dat de vier nog een overgangsjaar zouden krijgen, maar daar wordt nu van afgezien. Dat er niet doorgegaan wordt met hen, is een logisch gevolg van de beleidsnota van David Elleray, die vereist dat de videorefs ook actief zijn als scheidsrechter. Dat is voor de vier al even niet meer het geval. (RN)