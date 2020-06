Exclusief voor abonnees Voetbal kort 06 juni 2020

Een knipbeurt met of zonder een staartje? Borussia Dortmund-spelers Jadon Sancho en Manuel Akanji hebben een boete gekregen omdat ze de hygiëneregels, van kracht bij de herstart van de Bundesliga, overtreden hebben. Op foto's die op sociale media verschenen was te zien hoe het duo thuis bezoek kreeg van een kapper. Niemand droeg mondmaskers. Het Dortmund-duo heeft vijf dagen om in beroep te gaan. Ook Thorgan Hazard en Axel Witsel lieten zich knippen, maar zij lijken er zonder sanctie van af te komen.