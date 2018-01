Voetbal kort 29 januari 2018

Youri Tielemans stond voor het eerst sinds zijn blessure in de basis bij Monaco voor de topper tegen Marseille. Monaco kwam vroeg op voorsprong via Keita, maar Marseille sloeg terug via Rami. Tielemans had het moeilijk om zijn stempel te drukken. Germain en Fabinho legden de 2-2-eindstand vast

