Voetbal kort 05 september 2018

Trainers van Europese topclubs hebben de UEFA gevraagd om het dubbel tellen van een uitdoelpunt in Europese clubtoernooien af te schaffen. Een goal die buitenshuis gemaakt werd, zou net zoveel moeten waard zijn als een goal gemaakt in een thuismatch. De coaches willen ook dat de transferdeadline in alle landen gelijk wordt getrokken.