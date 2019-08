Exclusief voor abonnees Voetbal kort 16 augustus 2019

STVV

Pol Garcia is weken out met een scheurtje in de adductoren. De transfers van de Koreaan Lee Seung-Woo (Verona) en de Japanner Tatsuyi Ito (Hamburg) zitten in het slop. Beide aanvallers komen niet, met licht voorbehoud voor Ito. Zuid-Amerikaanse media melden dat STVV de Braziliaanse middenvelder Jhonny Lucas (19) van tweedeklasser Parana een contract heeft aangeboden. (FKS)