Voetbal kort 02 november 2019

ZULTE WAREGEM Na Berahino staat nu ook Govea aan de kant. De Mexicaan blesseerde zich aan de hamstring en is even out. Baudry wordt dinsdag geopereerd voor zijn opgelopen neusbreuk tegen KV Oostende. Hij behoort wel tot de wedstrijdselectie. Bansen is opnieuw fit, hij neemt wellicht de plaats in van Bostyn als reservedoelman. (OPI)