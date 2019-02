Voetafdruk 28 februari 2019

De vliegreizen van koning Filip konden niet ontbreken nu het klimaatdossier op tafel ligt. Wil dan ook zo correct zijn de vluchten van onze ministers - waarvan je vaak de noodzaak kunt betwisten - in kaart te brengen. Vergeet evenmin de vluchten van al onze CEO's en alle vluchten per privé-jet van alle Belgische hooggeplaatsten. Pas als het plaatje volledig transparant is, kunnen we een discussie opstarten en naar alternatieven werken.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

