Voedseloverschot steeds vaker weggeschonken

12 juli 2019

Er worden steeds meer voedseloverschotten weggeschonken, vooral door de Vlaamse veilingen en supermarkten. In 2017 hebben de warenhuizen 3,8 keer méér gedoneerd dan in 2015, zo blijkt uit de Voedselverliesmonitor van de Vlaamse overheid. Van de marktoverschotten groenten en fruit bij de veilingen vloeide 1.554 ton naar hulporganisaties die ze doorgeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Opvallend: in de visserij gaat quasi niets verloren. Alle ondermaatse vis en ongewenste soorten verdwenen terug in zee. "De voedingsindustrie genereert veel nevenstromen, maar verspilt weinig eetbare resten", klinkt het. "Het zijn vooral de consumenten die nog morsen met voedsel."

