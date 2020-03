Exclusief voor abonnees Voedselbedelingen aan kansarmen niet meer gegarandeerd 19 maart 2020

De bedelingen van de Antwerpse voedselbanken zijn deze week niet langer gegarandeerd. Dat komt omdat steeds meer vrijwilligers afhaken uit schrik voor het coronavirus. "Er zijn negen voedselbanken met in totaal 620 aangesloten verenigingen die de pakketten verdelen aan kansarmen", legt de woordvoerder van de Nationale Voedselbanken uit. "Bijna al onze vrijwilligers zijn de 70 voorbij en nu lopen zij een verhoogd risico." Bovendien is er sprake van een slinkend aanbod. De voedselbanken kunnen rekenen op overschotten van schoolkantines en bedrijfsrestaurants, maar door het massale telewerken is dat aanbod enorm gekrompen. Ook door de hamsterwoede van de voorbije dagen blijft er nog maar weinig over voor de voedselbanken. (MAC)

