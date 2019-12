Exclusief voor abonnees Voedselagentschap sluit horeca in vakantiepark Houthalen 14 december 2019

Vakantiepark Hengelhoef in het Limburgse Houthalen mag geen enkele vorm van horeca meer uitbaten omdat het niet in orde is met de voedselveiligheid. De toelatingen voor de taverne, frituur, snackbar en ijstoog zijn geschrapt. "Dit dossier loopt al jaren, maar nu hebben we een grens getrokken", zegt Liesbeth Van de Voorde van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het restaurant is verzegeld en ook bij het binnenzwembad is het niet meer mogelijk om iets te eten of drinken. In augustus was er nog een grote controle, waarbij eens te meer bleek dat alle horecagelegenheden er verouderd zijn. De keukens zijn van hout, de hygiëne laat te wensen over, de temperaturen van de koelinstallaties worden niet degelijk gecontroleerd én er was een probleem met ongedierte. Verder ontbreekt voor de bezoekers informatie omtrent allergenen. De schorsing geldt voor onbepaalde tijd. "Als ze een nieuwe toelating aanvragen, hebben wij 30 dagen de tijd om te bekijken of alles in orde gebracht is." (MMM)

