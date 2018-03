Voedingsbedrijven 'ontwijken' FAVV via buitenlandse labs 26 maart 2018

00u00 0

Voedselproducenten in ons land sturen geregeld stalen op naar buitenlandse laboratoria. Die zijn, in tegenstelling tot de Belgische labs, niet verplicht om afwijkende resultaten te melden aan het Voedselagentschap (FAVV). Zo zouden, in de nasleep van de fipronilcrisis, meerdere kippenbedrijven hun analyses laten uitvoeren in Duitsland. "Ze zijn bang dat ze meteen weer gesloten worden als iets niet helemaal in orde is. Bedrijven hebben liever de kans om zelf in te grijpen", klinkt het. Nochtans zijn ze wel verplicht om afwijkende resultaten binnen de 48 uur zélf te melden bij het FAVV. "Doen ze dat niet, dan kunnen ze vervolgd worden." (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN