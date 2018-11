Voederproducent Versele-Laga slaat slag in VS 15 november 2018

00u00 0

Versele-Laga, de Oost-Vlaamse producent van voeding en verzorgingsproducten voor huisdieren, neemt het Amerikaanse Higgins Premium Pet Foods uit Miami over. Dat bedrijf produceert voeding voor vogels en knaagdieren. Met de overname versterkt Versele-Laga haar positie in de VS. "Dat is niet alleen de grootste huisdierenmarkt ter wereld, maar ook de poort naar het Caraïbische gebied en de Zuid-Amerikaanse markten", zo luidt het. Met de overname zet het Vlaamse bedrijf zijn ambitie kracht bij om een wereldwijde speler te worden. Vandaag is Versele-Laga al aanwezig in 75 landen en telt het wereldwijd tien productievestigingen. De groep produceert meer dan 2.100 producten voor knaagdieren, paarden, honden, katten en duiven. Met Higgings Premium krijgt Versele Laga er 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro) omzet bij. Klein bier, vergeleken met de 636 miljoen euro omzet die het Vlaamse bedrijf realiseert.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN