VN wil dat we minder vlees eten

Als we het klimaat willen redden, zullen we een pak minder vlees moeten eten. Anders zijn de klimaatdoelstellingen simpelweg onhaalbaar. Rundvlees is bijvoorbeeld veel schadelijker dan kip. En vlees met een biolabel is altijd beter. Een nieuw rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties is categoriek. Daarnaast moeten we ook minder zuivel eten, want melk komt natuurlijk ook vooral van koeien. En die stoten methaan uit, een broeikasgas dat 28 keer krachtiger is dan CO². Bovendien eten de meeste koeien in ons land soja die gekweekt wordt in Zuid-Amerika. Daar moeten enorme oppervlakten bos wijken voor soja. Zo veroorzaken landbouw en landgebruik 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De oplossing is dus ecologische landbouw, net als het stoppen van ontbossing.

