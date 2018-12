VN verbaast zich over zo veel foute info 10 december 2018

Vijf fundamentele bezwaren had N-VA bij het VN-migratiepact dat ze mee onderhandelde. Het pact bemoeilijkt terugkeer van illegalen, versoepelt gezinshereniging, stimuleert regularisatie en focust op het behoud van cultuur van de migrant, luidt het in een campagne die de partij vorige week al opzette. Maar op de opening van de VN-conferentie in Marrakesh noemde VN-vertegenwoordiger Louise Arbour het gisteravond "verbazingwekkend hoeveel foute informatie er is verspreid". "Het pact creëert geen recht op migreren, het legt geen beperkingen op aan landen, het stelt geen 'soft law' in en het is niet juridisch bindend. Dat is niet mijn interpretatie van de tekst. Dat ís de tekst."

