VN maken zich zorgen over politiegeweld tegen Franse gele hesjes 07 maart 2019

00u00 0

De VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet vraagt Frankrijk om klachten over buitensporig politiegeweld tijdens de demonstraties van de gele hesjes te onderzoeken. "We sporen de regering aan om de dialoog voort te zetten. Maar we dringen aan op een grondig onderzoek van de gemelde gevallen van buitensporig geweld", zei Bachelet voor de VN-mensenrechtenraad in Genève. De gele hesjes demonstreren sinds november tegen het hervormingsbeleid van president Macron. Keer op keer kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen politie en betogers. Naar verluidt zouden al vijftien mensen een oog zijn kwijtgeraakt door de rubberen kogels die de politie gebruikt om de actievoerders in toom te houden. (AVA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN