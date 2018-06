VN-expert: "Te weinig deradicalisering in Belgische gevangenissen" 02 juni 2018

00u00 0

Een rapporteur van de Verenigde Naties maakt zich zorgen over het gebrek aan een systematisch programma rond deradicalisering in onze gevangenissen. De Ierse Fionnula Ni Aoláin was afgelopen week op missie in België om te zien of ons land de mensenrechten respecteert in de strijd tegen terreur. Daarover is ze positief: ze prijst België zelfs omdat het na de aanslagen van 22 maart 2016 geen noodtoestand heeft uitgeroepen. Er is echter wel kritiek op het gevangenisbeleid. Daar zou een degelijk deradicaliseringsprogramma ontbreken en de rapporteur vindt de afzonderingsregimes voor sommige geradicaliseerden "een ernstige aantasting van individuele rechten". Uit een nota van Staatsveiligheid blijkt dat er dit jaar nog 28 geradicaliseerde gevangenen zullen vrijkomen omdat ze hun straf hebben uitgezeten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN