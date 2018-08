Vluchttijden steeds vaker verlengd om boetes te vermijden 28 augustus 2018

Volgens een onderzoek van de Britse consumentenorganisatie Which? zijn de officiële vluchttijden in meer dan 60 procent van de gevallen langer geworden ten opzichte van tien jaar geleden. Sommige vluchten duren vandaag meer dan een half uur langer dan in 2008. Het rapport stelt dat vliegtuigmaatschappijen hun stiptheidscijfers kunstmatig opdrijven om zo minder compensatie te moeten betalen voor vertragingen. Bij een vertraging van meer dan drie uur kan een passagier volgens EU-regels namelijk tot 600 euro eisen.

