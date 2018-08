Vluchtende inbrekers met 270km/u te snel voor politie 02 augustus 2018

Langs de Hortensialaan in Knokke zijn dinsdagnacht twee dieven binnengedrongen in een villa. De bewoners merkten het lawaai op en alarmeerden de politie. Eenmaal aangekomen, bleken de daders al gevlucht. Dat deden ze vermoedelijk in een gestolen Porsche. De politie zette nog de achtervolging in, maar moest de verdachten laten gaan toen die op de autosnelweg snelheden haalden tot 270 kilometer per uur. Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen, werd de achtervolging gestaakt. In de getroffen villa hebben ze niets buitgemaakt. De verdachten worden opgespoord. (MMB)