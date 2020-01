Exclusief voor abonnees Vluchtende bestuurder tegen politie: "Ik wou jullie reactietijd eens testen" 02 januari 2020

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft een dronken fietser geklist die probeerde te ontkomen aan een alcoholcontrole. In de nacht van oud naar nieuw maakte de man deel uit van een groep fietsers die op een rijstrook reed in paats van op het fietspad. Aan het rode verkeerslicht hielden de andere fietsers halt, maar de man reed door. Hoewel hij de politiecontrole aan de andere kant van het kruispunt moet hebben zien staan, negeerde hij hun bevel om te stoppen en zette zelfs een sprint in. Nadat hij door een interceptievoertuig was gestopt, bleek hij 1,4 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Gevraagd naar de reden waarom hij niet wou stoppen, antwoordde de 19-jarige jongeman doodleuk: "Ik wou eens kijken naar jullie reactietijd... en die viel best mee!"

