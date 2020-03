Exclusief voor abonnees Vluchten voor de lockdown 09 maart 2020

Nadat het lockdownplan uitgelekt was, stroomden honderden mensen toe in het centraal station van Milaan. Met koffers in de hand en maskertjes op het gezicht hoopten ze de laatste trein naar het zuiden van Italië te halen. Daar zien ze hen niet graag komen. "Jullie brengen het virus mee. Ga terug of blijf daar", sneerde de president van de regio Apulië.

