Vluchtelingenwerk en Groen hekelen gesloten centra gezinnen 16 mei 2018

Gezinnen met kinderen horen niet thuis in een gesloten centrum. Kinderen opsluiten schendt hun fundamentele rechten. Vluchtelingenwerk Vlaanderen herhaalt haar kritiek nu de regering vanaf juli gezinnen met kinderen gaat opsluiten tot hun repatriëring. Ook Groen-kamerlid Wouter De Vriendt reageert fel op Twitter. "Een regering met CD&V zal nu ook kinderen opsluiten. Hoe kan die partij dat nog uitleggen?" En: "De meerderheid van gezinnen in open uitwijzingscentra keert wél terug naar herkomstland. Dit is dus een nodeloos harde maatregel. Kinderen sluit je nooit op. Punt." (IVDE)