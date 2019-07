Exclusief voor abonnees Vluchtelingenkapitein met dood bedreigd 04 juli 2019

De jonge Duitse kapitein die kortstondig vastzat in Italië omdat ze 40 vluchtelingen aan land heeft gebracht, krijgt doodsbedreigingen. Dat laat haar organisatie Sea-Watch weten, eraan toevoegend dat Carola Rackete (31) is ondergedoken op een geheim adres. Ook nadat een Italiaanse rechtbank dinsdag had geoordeeld dat Rackete niets ten laste kan worden gelegd, bleef de extreemrechtse vicepremier Matteo Salvini haar een "misdadigster" noemen. In Brussel voerden mensenrechtenorganisaties gisteren actie aan de Italiaanse ambassade om hun steun aan Rackete uit te spreken en een menselijker vluchtelingenbeleid van héél Europa te eisen. "We willen dat er opnieuw zoek- en reddingsoperaties komen", klonk het daar. (GVV)

