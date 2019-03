Vluchtelingen klimmen aan boord van ferry 04 maart 2019

De Franse politie heeft 44 migranten aangehouden die in de nacht van zaterdag op zondag in Calais aan boord waren geklommen van een veerboot over het Kanaal. De migranten gebruikten bij hoog water een onderhoudsladder om aan boord te komen, zei de politie. Ongeveer honderd mensen waren erin geslaagd de zwaar beveiligde haven van Calais binnen te komen, waar de veerboot net was aangekomen uit het Engelse Dover. Rond de vijftig wisten aan boord van het schip te komen. Bij het beklimmen van de ferry vielen twee migranten in het water. Ze werden gered door de brandweer.

HLN