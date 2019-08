Exclusief voor abonnees Vluchtelingen helpen mee met opbouw 20 augustus 2019

00u00 0

Op de IJzerenleen is gestart met de opbouw van Maanrock. Professionelen aangevuld met een dertigtal vrijwilligers werkten er aan de oprichting van het 'Feest Podium'. Onder hen een vijftal bewoners van het vluchtelingencentrum aan de Zwartzustersvest. "Ze hielpen een eerste keer mee met de 1 mei-viering en hadden gevraagd of ze niet meer mochten doen. In het centrum vervelen ze zich toch maar. Achter de bar staan is door de taalbarrière niet mogelijk, maar bij de opbouw kunnen ze perfect meedraaien", zegt vrijwilligerscoördinator Marc Baert. Het Feest Podium is opnieuw een ontwerp van de Mechelse standenbouwer Tailormate. Wat het precies wordt, blijft nog even geheim. Vandaag wordt gestart met de bouw van de podia op de Grote Markt en op de Botermarkt. Het eerste is hetzelfde als vorig jaar, De Koer krijgt een nieuwe stage. Donderdag volgt het podium op het Cultuurplein.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis