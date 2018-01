Vluchteling die ook tweede vrouw laat overkomen: "niet in België" 31 januari 2018

Een vluchteling uit Syrië, die sinds 2015 in Duitsland woont met zijn vrouw en vier kinderen, mag nu zijn tweede vrouw laten overkomen. De vier kinderen zijn de nazaten van de tweede vrouw, die in Syrië was achtergebleven. De overheid oordeelde dat het in het welzijn van de kinderen is om hen te laten opgroeien met hun biologische moeder. "Niemand zal ontkennen dat kinderen hun moeder nodig hebben." Volgens het 'Hamburger Abendblatt' is dit het tweede geval in Pinneberg waarbij een tweede vrouw de rest van het gezin nareisde en kon vervoegen.

HLN