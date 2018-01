Vlucht omgeleid voor staking... die werd afgelast 00u00 0

Luchtvaartmaatschappij TUI fly moest gisteren bussen inlassen om reizigers van de luchthaven van Oostende naar Zaventem te brengen. Er zou gestaakt worden bij bagageafhandelaar Aviapartner en de vluchten naar Almería en Málaga kwamen in het gedrang. Maar de staking werd te elfder ure afgeblazen. "Pas op 1 januari stuurde de bedrijfstop een brief met bemoedigende antwoorden op onze eisen. Onze militanten vonden dit positief en besloten, na overleg, om niet te staken", zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV. Bij TUI fly kunnen ze niet lachen met de onduidelijkheid. "De staking was zéér concreet en wij besloten op zeker te spelen", stelt Piet Demeyere van TUI fly. "We namen tijdig een beslissing om de reis van de passagiers niet in het gedrang te laten komen. Maar deze verhuisoperatie had vermeden kunnen worden. Dit is niet leuk voor de reizigers, noch voor onze medewerkers. (TVA)

