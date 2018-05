Vlucht MH17 neergehaald met Russisch legertuig 25 mei 2018

De installatie waarmee in 2014 de Buk-raket werd gelanceerd die vlucht MH17 neerhaalde, is afkomstig van het Russische leger. Dat besluit het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek doet naar de crash waarbij alle 298 inzittenden omkwamen. Van de raket is een soort vingerafdruk gemaakt. Daaruit blijkt dat ze eigendom was van de 53ste 'anti aircraft missile brigade' van het Russische leger in Koersk. De verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17 staan "binnen vijf jaar voor de rechter", aldus het JIT. "Het onderzoek zit in de laatste fase." Eerder werd al duidelijk dat de rechtszaak in Nederland zal plaatsvinden, waarschijnlijk in Den Haag. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Onder de 298 doden waren 196 Nederlanders en 6 Belgen.

