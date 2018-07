Vlucht Brussels Airlines maakt noodlanding na brandgeur 14 juli 2018

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat gisteren om 6 uur op Zaventem opsteeg richting Palma De Mallorca moest om 7.23 uur een noodlanding maken in het Franse Toulouse. "In de cockpit werd een ongewone geur waargenomen en dan moet op de dichtstbijzijnde luchthaven geland worden", zegt de luchtvaartmaatschappij. Volgens passagiers ging het om een brandgeur, maar was er op geen enkel moment paniek. Door het incident konden de 140 Belgen aan boord pas om 12.20 uur vanuit Toulouse hun vakantie voortzetten met hetzelfde vliegtuig. "Na controle bleek de geur veroorzaakt door een kleine ventilator", aldus Brussels Airlines. (BCL)