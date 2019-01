Vlotter met de bal dan met woorden BELOFTE VAN HET JAAR 17 januari 2019

Wesley Moraes Ferreira da Silva: hij is de Belofte van het Jaar. De aanvaller van Club Brugge behaalde de trofee met een riante voorsprong en ging Alexis Saelemaekers en Sander Berge vooraf. Opvallend: met Schrijvers op 8 en Danjuma op 9 stonden er nog twee Club-spelers in de top 10. Wesley lukte in 2018 twaalf goals in de competitie, één in de beker, één in de Supercup en twee in de Champions League. Vooral zijn hattrick tegen AA Gent, half september, ligt nog vers in het geheugen. "Ik ben heel blij met deze prijs", reageerde Wesley, die vlotter voetbalt dan dat hij praat. (MVS)