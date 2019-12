Exclusief voor abonnees Vlotjes gedribbeld, die paparazzi 54 Romelu Lukaku 21 december 2019

De statistieken spreken al lang duidelijke taal en de records die hij heeft doen sneuvelen vullen een klein kerkhof, maar toch heeft het jaren geduurd eer Romelu Lukaku (26) alle twijfels over zijn kunnen de kop heeft ingedrukt. Zijn grote entree bij nieuwe club Inter Milaan en zijn aanhoudend belang voor de Rode Duivels hebben eindelijk zelfs de zuurste voetbalcynicus doen inzien dat het belachelijk is om nog langer bedenkingen te plaatsen bij 'de voeten' van Lukaku. En dat het geen grote dribbelaar is? Daar denken de paparazzi anders over. Ondanks hun strikte mandekking is Lukaku erin geslaagd om maandenlang stil te houden dat hij vader was geworden van Romeo, een kind van wie de moeder onbekend is en dat wordt opgevoed door mama Alphonsine. Lukaku blijft ook als polyglot aan de lopende band scoren. Hij gaf eerder al interviews in het Nederlands, Frans, Lingala, Engels, Spaans en Portugees, en nu ook in het Italiaans. Forza Romelu! (SVB)

