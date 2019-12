Vloggers filmen in kelder van Marc Dutroux “om mee te helpen voorkomen dat hij vrijkomt” IBO

30 december 2019

Twee bloggers hebben vorige week een video online gezet waarin te zien ze binnendringen in het huis van Marc Dutroux. Ze maakten onder meer beelden in de kelder waarin Julie en Mélissa stierven.

In de video van 'Dirty et les Stars du Net', die ongeveer een kwartier duurt, zie je hoe twee mannen via de garage binnendringen in het huis in Marcinelle. Ze dalen af naar de schuilkelder waarin Dutroux zijn slachtoffers verborgen hield, onder wie Julie, Mélissa, An en Eefje. Sabine en Laetitia werden er in 1996 bevrijd. De kelder wordt vanuit alle hoeken gefilmd en één van de mannen zet zich er zelfs even in. "Kijk hoe klein het hier is. Ik voel me niet goed, ik heb zin om te beginnen huilen."

De beelden lokten verontwaardiging uit, maar de makers zeggen dat het niet hun bedoeling was om te shockeren. "We wilden de gruwel nog eens onder de aandacht brengen en mee helpen voorkomen dat Dutroux ooit nog vrijkomt."

Het huis wordt in het voorjaar van 2021 gesloopt en zal plaats maken voor een pleintje met banken en plantenbakken. De werken zullen drie jaar in beslag nemen. Sinds 2004 is de gevel al bedekt met een groot doek waarop een kind met een vlieger staat.